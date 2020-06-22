إجتماع لجنة الإشراف ومتابعة شراء محصول القمح





عقدت لجنة الاشراف ومتابعة شراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعى بولايات السودان المنتجة للقمح والمنبثقة من اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ وفقا للقرار رقم 9 الصادر من قبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعا اليوم برئاسة

الاستاذ محمد على عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة.

وتمثلت مهام اللجنة المذكورة وأختصاصاتها فى حصر كميات القمح بولايات السودان المختلفة وأتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير المعينات اللازمة لشراء محصول القمح ومراقبة ومكافحة التهريب والتخزين والاحتكار لمحصول القمح وضبطها والتعرف على الأسباب التى تعيق ترحيل القمح بالخرطوم .

الجدير بالذكر انه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة وأجهزة القوات النظامية لتنظيم زيارات ميدانية لمساعدة البنك الزراعى لاستلام القمح وايداعه لدى المخزون الاستراتيجى، واتجه فريق العمل اليوم لولايتى الجزيرة والنيل الابيض للوقوف على شراء واستلام وترحيل وتخزين محصول القمح المستلم من المزارعين.

ويضم الوفد إدارة المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعى ومباحث التمويل والاستخبارات والامن الاقتصادى والدعم السريع وشرطة مكافحة التهريب.

وتشمل الزيارة فروع البنك الزراعى بأبوعشر والكاملين والمناقل، ثم ينتقل لولاية النيل الابيض لعقد لقاءات مع المزارعين وعمال الترحيلات وأصحاب الشاحنات والمطاحن والجهات المعنية بتنفيذ القرار، ويلتقى أيضا بأمن الولاية لتفعيل شراء القمح من المزارعين ومعالجة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام عمليات التسليم.

يذكر أن عمليات شراء القمح من المزارعين ستتواصل باشراف تلك اللجنة التى سوف ترفع تقريرها فى الوقت المناسب عقب إنتهاء الزيارة الميدانية.

سونا

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