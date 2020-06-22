مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الزراعة بغرب دارفور





انطلقت في ولاية غرب دارفور المبادرة المشتركة بين القطاعين العام والخاص لأنجاح الموسم الزراعي بمشاركة الاستاذ محمد زكريا محمد فضل الامين العام لحكومة الولاية بالإنابة ممثل والي غرب دارفور والذي أكد ان المبادرة تأتي تنفيذاً لموجهات الدولة تجاه الاهتمام بالعمل الزراعي لانجاح الموسم الصيفي وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأضاف أن حكومة الولاية وضعت خطة لتامين وانجاح الموسم الزراعي من ابرز اهدافها توفير المدخلات الزراعية لصغار المزارعين والوقود لأصحاب التراكتورات من اجل التخفيف على صغار المزارعين تكاليف حراثة الارض وقال ان حكومة الولاية ستظل تتابع تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين القطاعين العام والخاص حتى نهاية الموسم تحقيقاً للاهداف السامية وحيا كافة الجهود المبذولة من وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومبادرة الادارة الاهلية والمزارعين لزراعة اكبر مساحة ممكنة من المساحات المرصودة لزراعتها هذا العام

من جانبه ابان المهندس فضل الدوم احمد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ان المبادرة تهدف الى تنمية الولاية اقتصاديا والمساهمة في الاقتصاد المحلي والقومي ورفع مستوى الانتاج في الموسم الحالي الذي رصدت له زراعة اكثر من ثلاثة ملايين فدان بالمحاصيل الزراعية المتنوعة واضاف ان المبادرة تقوم على قيام الوزارة بتوفير الوقود الزراعي للتراكتورات التي تفوق 300 تراكتر من اجل توفير الفرص لصغار المزارعين لحراثة المزارع ودعا المزارعين الى التوجه للزراعة بعد توزيع التقاوى لهم .

واعلن عن تكثيف المبادرة الاهلية جهودها في شرق الولاية للمؤاخاة بين المزارعين والرعاة والتأكد من فتح المسارات والمراحيل ومشارب المياه والصواني لتفادي وقوع اي احتكاكات بين الرعاة والمزارعين وقال ان المقومات التي تزخر بها الولاية في المجال الزراعي تجعلها قادرة على الاسهام في تحقيق اهداف استراتيجية الدولة تجاه الزراعة

وقال الاستاذ حسن احمد محمد مطر رئيس غرفة الانتاج الزراعي ان الهدف من الشراكة هو تطوير الزراعة واستخدام الآليات الحديثة لزيادة الرقعة الزراعية والانتاج وكشف عن ارشادات قدمها خبراء زراعيون لأصحاب التراكتورات حول كيفية استخدام الآليات في المناطق المختلفة وفقاً لتربة اي منطقة واعلن عن الاتفاق على حراثة الأرض باسعار يستطيع كل مزارع سدادها ودعا الشباب للاقبال على الزراعة للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي في الولاية

سونا

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