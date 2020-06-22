اللجنة الاقتصادية تؤكد أهمية إعادة هيكلة البنك الزراعى





أكدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية فى اجتماعها اليوم بقاعة الصداقة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د. عبدالله حمدوك ، على أهمية إعادة هيكلة البنك الزراعى للقيام بدوره المركزى والاساسى فى القطاع الانتاجى.

وقال السيد عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء مقرر اللجنة فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة العليا استمعت الى تقرير وافى قدمته لجنة المصارف حول السبل والوسائل الكفيلة باصلاح النظام المصرفى ليكون أكثر فعالية .

وأضاف ان التقرير أوصى بهيكلة البنك المركزى فى الرقابة والاشراف على الأداء الجهاز المصرفى .

وأبان ان اللجنة إعتمدت جملة من التوصيات فى مجال القطاع المصرفى بما في ذلك خروج موظفى بنك السودان من عضوية مجالس ادارات المصارف لتفادى تضارب المصالح.

وذكر مانيس ان اللجنة العليا استعرضت تقرير اللجنة الفرعية حول السكك الحديديه، واتخذت عدة قرارات تعنى باجراءات عاجله وخطة لتأهيل وتفعيل دورالسكك الحديدية بما في ذلك الجوانب الادارية للهيئة وكذلك الخطط الرئيسة المرتبطة بمناطق الانتاج وميناء الصادر.

وقال إن اللجنة كانت قد درست الاسبوع الماضى تقرير لجنة النقل والبنى التحتية والموانئ حول ميناء بورتسودان .

سونا

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