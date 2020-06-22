بين نجمي الوسط.. صفقة التبادل بين يوفنتوس وبرشلونة تمت





أشارت مصادر إيطالية إلى أن صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني قد تمت، ويبقى الإعلان الرسمي.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن البوسني ميراليم بيانيتش سينتقل إلى برشلونة، قادما من يوفنتوس، بينما سينتقل البرازيلي أرتور ميلو بالاتجاه المعاكس، في صفقة تبادلية بين الناديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين اتفقا بشكل كامل على شروط الصفقة، وأن الإعلان الرسمي سيكون قبل يوم 30 يونيو الجاري.

ووفقا للصحيفة، فأن موضوع انتقال بيانيتش إلى برشلونة تم بسلاسة، ولكن انتقال أرتور لليوفي كان أكثر تعقيدا، حيث أراد لاعب الوسط البرازيلي البقاء في النادي الكتالوني لفترة أطول.

ومن المتوقع أن نشهد صفقات تبادلية أكثر بين الأندية، بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد الأندية في أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس هو المستفيد ماديا من الصفقة، حيث أنه سيحصل على أرتور الذي يبلغ من العمر 23 عاما فقط، مما يعني ارتفاع قيمته السوقية، مقارنة ببيانيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

ولكن من ناحية الخبرة، فيتفوق لاعب الوسط البوسني، الذي يقضي موسمه الـ13 في الملاعب الأوروبية، بعد رحلة طويلة مع ميتز وليون الفرنسيان وروما ويوفنتوس الإيطاليان، بالإضافة لقرابة 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده البوسنة والهرسك.

أما أرتور، فيقضي موسمه الثاني فقط في أوروبا، بعد 3 مواسم قضاها في بلاده البرازيل مع نادي غريميو.

ومن غير المعروف حتى الآن إذا كان يوفنتوس سيدفع مبلغا ماديا لبرشلونة بالإضافة للصفقة التبادلية، بحكم أن أرتور أصغر سنا من بيانيتش.

سكاي نيوز

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