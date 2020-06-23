توجيه بالاسراع بتسليم قمح ولاية الجزيرة للزراعي





أكد الاستاذ عادل محمد الحسن الخطيب امين عام حكومة الولاية لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد الآلية العليا لتذليل تسليم القمح للبنك الزراعي ،أن تسليم القمح للبنك الزراعي ملحمة من الملاحم الوطنية وجدد إلتزام حكومة الولاية بتفعيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات للإسهام في تسريع تسليم القمح للبنك الزراعي .

و كشف رئيس الوفد العميد شرطة نصر الدين صالح عبد الرحمن أن أهداف زيارة الآلية لولايتي الجزيرة والنيل الابيض المعالجة الفورية لكل العقبات التي تعترض إنسياب القمح للبنك الزراعي وتفعيل قانون الطوارئ لمنع تهريب القمح .

ولفت هاشم عبد الله ممثل لجنة تسيير إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الى العقبات التي واجهت بداية إنطلاقة حصاد القمح والتى تمثلت في نقص الوقود والخيش وارتفاع تكلفة الترحيل وعدم وجود موازين في بعض الشوون داعيا لمعالجة كافة الصعوبات التي واجهت الحصاد وتشييد مطاحن بالقرشي وتأهيل المواعين التخزينية للوقود داخل تفاتيش أقسام مشروع الجزيرة .

فيما أوضح الأستاذ الرشيد عثمان علي مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة أن قانون الطواريء أسهم في زيادة تسليم القمح للبنك الزراعي وأعلن إستمرار إستلام القمح عبر سبعة مواقع بالاضافة الى تمويل الموسم الصيفي

واكد ممثلو القوات النظامية بالولاية إنتشارهم في كافة محليات الولاية لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب في السلع الإستراتيجية والإلتزام الصارم بتنفيذ قرارات الطواريء والتشريعات التي تحمي الإقتصاد القومي .

وأعلن مدير ادارة المواد البترولية بالولاية عن تسخير كافة المواعين التخزينية للوقود والطلمبات لإنجاح الموسم الزراعي وتسليم القمح.

وحضر اللقاء العميد شرطة نصر الدين صالح عبد الرحمن ، ممثل مشروع الجزيرة وأعضاء اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ومدير إدارة المواد البترولية بالولاية وممثلي القوات النظامية .

سونا

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