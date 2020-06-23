اكتمال الاستعدادات بمحلية القرشي لمجابهة فصل الخريف





تراس الأستاذ عبد الحفيظ حسين سالم المدير التنفيذي لمحلية القرشي صباح اليوم بالقاعة الصغرى برئاسة المحلية الإجتماع الاول للجنة طوارئ الخريف بالمحلية حيث قدم تقرير مفصل عن إستعدادات المحلية لخريف هذا العام ..

وأشار الملازم شرطة محمد أحمد مدير الدفاع المدني في تقريره لحوجه المحلية لطلمبات 4 بوصه والطلمبات الغاطسه وطلمبات الشفط والمشمعات والشيكارات والخيم مشيرا لمشاكل تطهير المصارف ..

من جهته أكد مدير الري إستعداد الإدارة لتطهير المصارف وإصلاح الكسور ..

وأعلن مدير المياه بالمحلية وضع الاحتياطات اللازمة لصيانة الطلمبات العاملة لشفط المياه ..

ودعا مدير الشؤون الصحية لقيام حملات النظافة على مستوى المحلية، مؤكدا توفير كافة العلاجات والامصال لمجابهة فصل الخريف ..

هذا وقد أشاد المدير التنفيذي بالجهود التي تبذلها اللجنة، وشدد على ضرورة حشد الطاقات ومشاركة المجتمع في طوارئ الخريف معلنا عن تسخير كافة الإمكانيات لمجابهة طوارئ الخريف

سونا

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