تايسون يخوض تدريبات قوية استعدادا للعودة إلى الحلبة… فيديو





يستمر أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، في الخضوع لتدريبات قوية وعنيفة، تمهيدا للعودة مرة أخرى إلى حلبة الملاكمة لأهداف خيرية.

ونشر تايسون عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتدرب استعدادا لخوض العديد من النزالات خلال الفترة المقبلة.

وعلّق تايسون صاحب الـ53 عاما على الفيديو، قائلا: “أتمرن بشكل أذكى كل يوم”.

تايسون الملقب بـ”الرجل الحديدي”، كان قد أعلن اعتزاله عام 2005، عقب تحقيق 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وكان تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور، إثر فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وكان يبلغ من العمر وقتها 20 عاما.

يذكر أن الملاكم الأمريكي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

سبوتنيك

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