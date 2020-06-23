فريق فرنسي يعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا





أعلن فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 3 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أفادت صحيفة “البيان”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لاعبي فريق باريس سان جيرمان وموظفي النادي خضعوا إلى فحوص طبية شاملة، بما فيها اختبارات فيروس كورونا، قبل استئناف النشاط بالتدريبات الجماعية.

وأظهرت الفحوص وجود أجسام مضادة للفيروس لدى 3 لاعبين وموظف من النادي، ويبدو أنهم أصيبوا بالفيروس خلال أيام العزل المنزلي، ولكن دون ظهور أعراض عليهم.

وتأكدت إدارة النادي الفرنسي من سلبية الفحوصات الجديدة، واستعدادهم لبدء البرنامج التدريبي المقرر استئنافه بعد غد الخميس، بمجموعات صغيرة من اللاعبين، وفق المنصوص عليه في البروتوكول الطبي والصحي من باريس سان جيرمان.

يشار إلى أنه تم إلغاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، وإعلان تتويج باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





