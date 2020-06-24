اعراض الاصابة بمرض السكر عند الاطفال





مرض السكر واحد من الأمراض الأكثرشيوعا وخصوصا بين كبار السن ولكن يصاب به عدد كبير من الشباب والاطفال أيضا، ويحتاج مريض السكر لمتابعة دورية مع الطبيب، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك أعراض مختلفة تظهرعلى الاطفال تدل على إصابتهم بمرض السكر وهى:

أعراض الاصابة بمرض السكر عند الأطفال

1:الشعور بالعطش والحاجة الشديد للتبول.

2:الجوع الشديد.

3:فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

4: الشعور بالتعب والاعياء الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

5:التغيرات السلوكية.

6:ظهور رائحة فم كريهة.

ما هى عوامل الخطر للاصابة بمرض السكر عند الاطفال.

1: تاريخ العائلة، أي شخص لديه والد أو أشقاء مصابون بداء السكري من النوع 1 لديه خطر متزايد قليلاً للإصابة بالحالة.

2:علم الوراثة، تشير بعض الجينات إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع 1.

3: التعرض لفيروسات مختلفة قد يؤدي إلى تدمير المناعة الذاتية لخلايا وتزيد من خطر الاصابة بمرض السكر.

يمكن أن يؤثر داء السكري من النوع 1 على الأعضاء الرئيسية في الجسم. يمكن أن يقلل إبقاء مستوى السكر في الدم بالقرب من المعدل الطبيعي في معظم الوقت بشكل كبير من خطر العديد من المضاعفات.

يمكن أن تشمل المضاعفات:

1: أمراض القلب والأوعية الدموية. يزيد مرض السكري من خطر إصابة طفلك بأمراض مثل الأوعية الدموية الضيقة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

2: تلف الأعصاب، يمكن أن يصيب السكر الزائد جدران الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي أعصاب طفلك. يمكن أن يسبب هذا الشعور بوخز أو خدر أو حرقان أو ألم. عادة ما يحدث تلف الأعصاب تدريجيًا على مدار فترة زمنية طويلة.

3:تلف الكلى، يمكن أن يتسبب داء السكري في إتلاف العديد من مجموعات الأوعية الدموية الصغيرة التي تقوم بتصفية النفايات من دم طفلك.

4:تلف العين، يمكن أن يؤدي داء السكري إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية.

5: هشاشة العظام، قد يؤدي مرض السكري إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام عن الطبيعي ، مما يزيد من خطر إصابة طفلك بهشاشة العظام عند البالغين.

اليوم السابع

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