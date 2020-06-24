سيكافا يطلب تصور استضافة بطولتي الشباب والناشئين من الاتحاد السوداني





خاطب الاتحاد الإقليمي لدول شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) – Cecafa – خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، بشأن استضافته لبطولتي منتخبات تحت 17 سنة، و منتخبات تحت 20 سنة، اللتان وافق اتحاد سيكافا على طلب الاتحاد السوداني باستضافتهما، حيث جاء في الخطاب طلب تقديم تصور متكامل لتنظيم البطولتين، مع إرفاق خطاب من السلطات الحكومية بالموافقة على الاستضافة، وحدد الخطاب يوم 30 يونيو الحالي لتسليم التصور الكامل، فيما حدد يوم 31 يوليو 2020م كحد أقصى للرد والتأكيد على الاستضافة وارفاق الخطاب الحكومي المذكور..

صحيفة أول النهار

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