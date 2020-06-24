مدير البنك الزاعي يرحب بقرار الهيكلة





رحب الاستاذ عبد الماجد خوجلي مدير عام البنك الزراعي السوداني بقرار اللجنة الاقتصادية العليا الذي صدر مؤخرا المتعلق بهيكلة البنك الزراعي السوداني.

واكد سيادته في تصريح لسونا اهمية الهيكلة المالية والادارية للبنك حتي يستطيع ان يقوم بدوره المنوط به في النهوض بالقطاع الزراعي خاصة وان حرفة الزراعة تعتبر الحرفة الاولي لمعظم سكان السودان اضافة لتوفر عناصر الزراعة من المياه والتربة الصالحة الشئ الذي يمكن ان يحقق شعار السودان سلة غذاء العالم .

واشارخوجلي للوضع الحالي للبنك خاصة النواحي المالية مشيرا الي ان راس مال البنك لا يتناسب مع مهام البنك في توفير التمويل ومدخلات الانتاج الشئ الذي يجعله عاجزا عن توفير التمويل اللازم للمزراعين بالرغم من الانتشار الجغرافي لفروع البنك في كل ولايات السودان التي بلغت 108 فرعا حتي الان كاشفا عن نية البنك فتح ست فروع جديدة خلال العام.

وفيما يتعلق بالهيكلة الادارية قال بالرغم ان البنك حاليا مقسم لقطاعات جغرافية قطاع الشمالي والشرقي والغربي والاوسط الا انه يحتاج للمزيد من تنزيل الصلاحيات والسلطات الادارية للاقسام والفروع لتسريع الاجراءات خاصة وان الزراعة مواقيت لا تحتمل بطء الاجراءات .

سونا

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