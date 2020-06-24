الفنانة ميادة قمر الدين: حكومة حمدوك فاشلة..مسكتوا البلد الدولار بــ “62” هسي بــ “150” اما انتو حرامية او ما بتعرفوا تديروا





شنت المطربة السودانية المعروفة ميادة قمر الدين هجوماً عنيفاً على حكومة رئيس الوزراء السوداني حمدوك ووصفتها بالفاشلة, وذلك بسبب غضبها من قطوعات الكهرباء المتكررة التي تشهدها العاصمة الخرطوم.

وبحسب ما نقل محرر كوش نيوز فإن حديث المطربة الملقبة بملكة الرق الساخن جاء عبر تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ميادة في تدوينتها: (بالعربي كدة.. وزير الطاقه قال الكهرباء يوميا حتقطع من ٧ ل ٨ ساعات لكن الحقيقه كل يوم عندك كهرباء ٧ او ٨ ساعات فقط فال ٢٤ ساعة).

وأضافت ملكة الرق بحسب ما نقل عنها محرر كوش نيوز: (مسكتو البلد الدولار بي ٦٢ هسي بي ١٥٠ وقلتو الفاتو حراميه هسي يا اما انتو حراميه او ما بتعرفوا تديروا).

وتابعت: (نحن ماعايزين ناس دارسين ديل غير فشلونا ماعملو حاجه الشيخ زايد كان امي وعَمر واي زول امي عمر بلدو الا المتعلمين ديل زادو الطين بله الفلسفه الزايده بتجيب اجلكم والشايفاو ده اسمو فشل حكومة حمدوك ومافي زول يجيني ده رأي الشخصي ودي صفحتي ومن الاخر كده أصحى يا ترس.

وختمت الفنانة ميادة قمر الدين تدوينة التي تابعها الآلاف من مرتادي مواقع التواصل: (ملحوظه.. ليس لدي اي انتماء سياسي بهمني ناكل ونشرب ونتعالج واقل شي الهواء البارد ده كلو لمن يكون ماف يبقي شنو؟).

الخرطوم _ النيلين

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