بالصورة: السودانيون يقفون صف للحصول على المياه بعد صفوف الخبز والوقود





توقع مراقبون أن الأسوأ قادم وربما تستمر قطوعات الكهرباء في السودان لأيام بدلا عن ساعات لعدد من الأسباب، منها إنعدام وقود المحطات الحرارية، وعدم صيانة بعضها في الوقت المحدد وأسباب أخرى نتيجة للإهمال الحكومي.

ونتيجة لإنقطاع التيار الكهربائي تأثر أيضاً قطاع المياه حيث أن محطات الضخ أصبحت غير قادرة على توفير الكميات المناسبة في العديد من مدن السودان.

وبعد أن تعود المواطنين على صفوف الخبز والوقود، تداول نشطاء فيسبوك يوم الأربعاء صورة لصف مياه بمدينة مدني بولاية الجزيرة، ومن المتوقع أن تشهد الخرطوم أيضاً ندرة في المياه في الأيام القادمة.

وتفاقمت الأزمة الإقتصادية الخانقة في السودان وتمثلت في غلاء وندرة الخبز في معظم الولايات السودانية، وكذلك إنقطاع الهكرباء ونقص والوقود، بالإضافة لتهالك وسائل حركة المواصلات العامة، وإنعدام الدواء.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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