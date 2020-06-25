بدء فعاليات مؤتمر شركاء السودان ببرلين





بدأت اليوم ببرلين فعاليات مؤتمر شركاء السودان والذى تحدث فيه مفوض الإتحاد الأوربي ووزير خارجية المانيا والأمين العام للام المتحدة ورئيس وزراء السودان اكدوا في كلماتهم مساندة السودان اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا .

وأكد د.عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان فى كلمته أن مؤتمر شركاء السودان يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لنا، للعودة للمجتمع الدولي. إن ديموقراطيتنا التي تنمو وتزدهر تلهمنا وتساعدنا في بناء شراكات استراتيجية وتعاون يمكننا من معالجة الأدواء المزمنة التي تعانيها امتنا ومخاطبة تحديات بناء السلام المستدام والاقتصاد المزدهر ووضع أسس صلبة للحوكمة الديموقراطية وأن تقديم الدعم الدولي أمر ضروري وحيوي لمساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق أمال وطموحات الشعب الشعب السوداني وأن تقديم الدعم الدولي أمر ضروري وحيوي لمساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق أمال وطموحات الشعب الشعب السوداني

وقال جوزيف بوريل المفوض السامي للاتحاد الأوربى ان

” تقديم الدعم الدولي امر ضروري وحيوي لمساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق امال وطموحات الشعب الشعب السوداني. واضاف قائلا ” قلت للسلطات والشباب الذين التقيت بهم عندما زرت السودان في مارس الماضي “إن الاتحاد الأوروبي يقف معكم وبجانبكم للامساك بهذه اللحظة التاريخية للتغيير”.

وقال هايكو ماس وزير خارجية المانيا في مؤتمر برلين نود ان نمد يد العون للسودان الجديد.و نؤكد للشعب السودانى اننا نقف معهم ونساندهم. وسنشكل معا تحالفا سياسيا قويا لانجاح الفترة الانتقالية. وسيحشد المجتمع الدولي الموارد المالية التي يحتاجها السودان بشدة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية.

.فيما قال انطونيو غوتيريس الامين العام للأمم المتحدة اننا

“لدينا فرصة فريدة لمساعدة السودان لتحقيق تحول ناجح لحكومة يقودها المدنيون والحوكمة الديموقراطية. هذا التحول هو نقطة البداية لطريق السودان الطويل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق السلام التنمية المستدامة لمصلحة كل المجتمع السوداني الحاشد بالتنوع والحيوية

سونا

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