مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان





اعلن الاتحاد الاوربي توفير مبلغ 312 مليون يورو للسودان في عام 2020 منها 251 مليون يورو دعما لبرامج الاصلاح الاقتصادية و الاجتماعية في السودان و 93 مليون يورو لبرامج حماية الاسر اي اجمالي 312 مليون يورو للعام 2020 .

و قال السيد جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ممثل الاتحاد الاوربي ان هناك الكثير من البرامج التي يجب دعمها في السودان و قال يجب ان يكون هناك دعم للسودان متواصل لبرامج السودان و اكد ان الاتحاد الاوربي بدا مع فرنسا والنرويج في هذا الدعم حيث قدموا دعما للسودان في مجال الكرونا و المساعدات الانسانية

و اعلن وزير خارجية المانيا 150 مليون يورو لعام 2020 و اعلنت بريطانيا 150 مليون جنيه استرليني و فرنسا 100 مليون يورو و تعهدت السويد ب 20 مليون يورو .

اعلنت الامارات العربية المتحدة التبرع بمبلغ 50 مليون يورو واعلنت اسبانيا اعفاء 74 مليون يورو من ديونها على السودان و تبرعت فوق ذلك بمبلغ 3 مليون يورو

وكانت الولايت المتحدة اعلنت مضاعفة دعمها للسودان 10 اضعاف مقارنة بعام 2019 ليصبح 356.2 مليون دولار.

سونا

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