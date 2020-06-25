وصول طائرة تحمل 400 اسطوانة اكسجين من المملكة المتحدة بالسبت





تصل مطار الخرطوم بعد غد السبت طائرة تحمل ٤٠٠ أسطوانة أوكسجين تبرع لصالح وزارة الصحة الاتحادية لمجابهة فيروس كورنا دعما من نقابة الاطباء السودانيين في المملكة المتحدة وتحالف القوى السياسية، والنقابات، والروابط، والجاليات بالمملكة المتحدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الطبيين بالمملكة المتحدة .

واعلنت الدكتورة داليا عمر السكرتير المالي بهيئة نقابة اطباء السودان بالمملكة المتحدة في اتصال هاتفي مع سونا ان الشحنة تعبير عن التزام الهيئة ودورها المهني من اجل خدمات صحية للمواطن السوداني تمشيا مع استراتيجية وزارة الصحة السودانية في المرحلة الانتقالية.

وقالت ان الشحنة بتكلفة قدرها 35000£ لدعم توفر الأكسجين في الولايات وستذهب مباشرة لصالح وزارة الصحة السودانية والامدادات الطبية لتوزيعها على ولايات السودان المختلفة.

واشادت الدكتورة داليا بجميع الشركاء والمتبرعين كما وجهت الشكر للأستاذ نجيب خليفة ومجموعة دعم الاحفاد لتنسيق الشحن الجوي عن طريق اليونسيف مما ساهم بصورة كبيرة في اسراع وصول الشحنة وتوفير تكلفة الشحن.مشيرة الى دور الدكتور هاشم مختار عضو الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة المقدر في دعم هذه الحملة

سونا

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