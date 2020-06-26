لامين العام للزكاة يدعم مشاريع التنمية بالولايات





بحث الامين العام لديوان الزكاة مولانا احمد عبد الله عثمان مع اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله ادم والي ولاية غرب دار فور ورئيس مجلس امناء الزكاة بالولاية بمكتبه مساء امس بحثا دعم مشاريع التنمية و مشاريع المياه وانجاح برنامج الموسم الزراعي بالولاية من اجل تحقيق شعار الثورة ( حنبنيهو).

واوضح الامين العام ان ما يتم جبايته من مال بالولاية يذهب لاهلها بالاضافة للدعم المركزي مشيرا الى ان عمل الزكاة شراكة بين المجتمع والدولة والعاملين عليها.

ودعا الي الاسراع في تكوين لجان الزكاة القاعدية وتأهيلها وعمل المسح الميداني للفقراء والمساكين ودافعي الزكاة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالولاية.

من جانبه أشاد والي ولاية غرب دارفور بدور ديوان الزكاة بالولاية في انجاح برامج الثورة والتغيير بدعم مشاريع التنمية و الاستقرار ودعم الشرائح الضعيفة مثمنا دعم ديوان الزكاة الاتحادي والشراكة بين الزكاة ومكونات مجتمع الولاية مبشرا اهل الولاية بانجاح الموسم الزراعي من خلال هذه الشراكة التي تؤدي الي زيادة حصيلة الزكاة.

سونا

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