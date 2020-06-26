معالجات وردميات ترابية بطرق محلية شرق النيل استعدادا للخريف





في اطار معالجات هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم في عمليات طوارئ خريف هذا العام قامت اليوَم هيئة الطرق والجسور بالولاية بتوريد ردميات للطريق الفاصل بين مربع 1 ومربع 6 بدار السلام الحاج يوسف بمحلية شرق النيل بواسطة قلابات الهيئة .

وقد اكدت الهيئة علي اهمية هذه الاعمال ودورها في معالجة الحفر والانخفاضات بالطريق والتي تُملأ بالأمطار مما تسبب معاناة لمواطني المنطقة للوصول الي منازلهم مشيرة الي ان العمل في تطهير ونظافة المصرف غرب الشارع يسير بصورة جيدة بواسطة مقاول الهيئة، هذا وقد وجدت هذه الاعمال والجهود الرضاء والترحيب التام من مواطني المنطقة.

سونا

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