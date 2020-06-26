الشرطة تنفذ حملةبسوق أمدرمان في اطار تطبيق إجراءات الحظرالصحي





نفذت شرطة سوق ام درمان حملة راتبة بعد صلاة الجمعة علي المتاجر والمحال التجارية التي تباشر النشاط التجاري بالسوق وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي حيث قامت مجموعة من المواطنين من الباعة (الفريشة) بمنطقة سوق ام درمان بمعارضة القوة والتعدي عليها.

واوضحت الشرطة في بيان صحفي انه وبناء علي ذلك استخدمت القوة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، وأثناء التدافع تعرض المواطن أبوبكر عبد الرحيم عباس 45 سنة يقيم الثورة لجرح اعلي حاجب العين اليمين بسبب سقوطه علي الارض، وقد تم اسعافة بواسطة الشرطة وتلقي العلاج بمستشفي ام درمان وحالته مستقرة.

وخاطب مدير شرطة محلية ام درمان عدد من المواطنين امام المستشفي مبينا ملابسات إصابة المواطن المذكور وطمأنهم علي وضعه الصحي وتفرق الجمع بهدوء .

وناشدت قوات الشرطة المواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة والانباء المصنوعة لأغراض واجندة خفية.

كما حذرت مطلقي الشائعات ومثيري البلبله من الملاحقة القانونية، وأكدت انها تؤدي واجباتها في كل الأحوال والظروف بمهنية وفقا لما يمليه القانون، وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة ١٣٩ ق ج لصالح المصاب.

سونا

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