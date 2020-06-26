دنقلا:دور العبادة تستأنف انشطتها و دعوات للالتزام بالتوجهيات الصحية





استؤنفت بمساجد الولاية الشمالية صلاة الجمعة بعد توقف لاكثر من شهرين تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لدرء جائحة كورونا، وتناول ائمة المساجد المختلفة بالولاية في خطبهم اليوم ضرورة الالتزام بموجهات السلطات للمحافظة على ارواح المواطنين وسلامتهم.

وفي مسجد الفاروق بمدينة دتقلا حث الاستاذ عبدالمنعم صالح امام وخطيب المسجد المصلين بالشكر والحمد لله تعالى على استئناف صلاة الجمعة بالمساجد، وطالب المصلين بالصبر علي الابتلاءات ومواجهتها بالدعاء والاستغفار، مؤكداً علي ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات التي تصدرها سلطات الولاية للحد من جائحة كورونا.

واعرب عن امله في استمرار عمليات التعقيم والنظافة والتطهير لكل الطرقات ومواقع التجمعات حتي تحافظ الولاية على الوضع الصحي الحالي والمطمئن حتي الآن رغم ظهور بعض الحالات وسط الكوادر الطبية.

وفي المسجد العتيق بدنقلا طالب امام المسجد الشيخ احمد سلامة المصلين التجاوب مع الدعوات التي تطلقها الحكومة لتحقيق التباعد والاهتمام بالنظافة والتعقيم والتطهير، وطالب المصلين بالشكر والحمد لله تعالي علي نعمة الصحة والعافية، واكد على ضرورة تكامل الجهود والادوار حتي تخرج البلاد معافاة من هذه الجائحة، محييا الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الابيض والمؤسسات والمنظمات المدنية العاملة في مكافحة الجائحة.

الاستاذ علي فقير امام وخطيب مسجد ابوبكر باقجة، دعا المصلين للصبر واحتساب الاجر، وقال في خطبة الجمعة اليوم ان ما يتعرض له العالم اليوم هو ابتلاء من الله تعالي يستوجب الصبر والدعاء وطالب المصلين بالدعاء الي الله ان يزيح هذه الجائحة وان يشفي المرضي ويرحم الموتى مؤكدا علي ضرورة التكافل بين المواطنين والالتزام بالتوجيهات الصحية حتي زوال هذه الجائحة.

هذا وقد اعرب عدد من المصلين الذين التقيناهم عقب صلاة الجمعة عن فرحتهم وسرورهم باستئناف صلاة الجمعة بالمساجد، فقد اعرب الاستاذ جمال كامل من مسجد الفاروق بدنقلا عن فرحته باستئناف صلاة الجمعة ودعا في افاداته لـ(سونا) بضرورة التباعد بين المواطنين وتفادي الازدحام، معربا عن امله في زوال الجائحة نهائيا، اما عبدالناصر ادريس من مسجد الفتح بدنقلا اعرب عن فرحته باستئناف صلاة الجمعة وطالب المسلمين باداء صلاة الشكر الذي حفظ البلاد والعباد من شرور الجائحة، وفي مسجد التقوى بدنقلا قال معاوية صابر لابد من المحافظة علي الوضع الحالي وعدم الاستهانة معربا في افاداته لـ(سونا) عن تقديره الخاص للجهود الكبيرة التي بذلت للحد من انتشار الوباء، وقال ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التحوطات والاجراءات للمحافظة على الوضع الصحي الحالي.

سونا

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