الصحة بسنار تتبنى استراتيجية إستكمال الخدمات الصحية بالريف





أكد د. علم الهدى أبوكليب مدير عام وزارة الصحه والتنميه الاجتماعيه بولاية سنار الوزير المكلف أن استراتيجيه وزارته نقل الخدمات الصحيه للريف وتوزيعها بعدالة، جاء ذلك لدى زيارته لمستشفى أم شوكه الريفي ولقائه بلجان المقاومة بالمنطقه.

وأضاف أن من مكاسب الثوره إتاحة الفرصة للجميع للمطالبه بحقوقهم مبينا أن الكوادر الصحيه تعمل في أحلك الظروف، مؤكدا ان همهم يتمثل فى ان يجد المواطن الخدمة دون اي تمييز عرقي او ديني بعيدا عن الاجنده السياسيه، مقدما شرحا حول حملة حنبنيهو بالتنسيق مع لجان المقاومه في 16 مرفق صحي بعدد من المناطق شارفت على الاكتمال في الكثير من المؤسسات.

وابان ان المسؤولية تكامليه رسميه وشعبيه مهيبا بلجان المقاومة بتفعيل حملة حنبنيهو لاعمار مستشفى أم شوكه، مؤكدا مساهمتهم في الحمله حتى نهايتها .

من جهته أوضح الضابط الاداري لوحدة ام شوكه الاداريه ان بالوحده 54 قريه وان عدد السكان يفوق الـ 90 الف نسمه بالوحده الاداريه يعملون مزارعين ورعاه وان المنطقة تحتاج الى تقديم خدمات صحيه وان المستشفى الوحيد بالمنطقه ويعاني الكثير من النقص مؤكدا تنسيقهم التام مع الصحه داعيا الى تكامل الادوار العلاجيه والوقائيه .

من جهته أبان المدير الطبي لمستشفى أم شوكه الريفي د. المرين عبدالصادق احمد أن مشاكل المستشفى تتلخص في محورين البني التحتيه من تأهيل للعنابر والمكاتب وغرفة العمليه والكادر الصحي داعيا الى تاهيل وتدريب الكادر العامل بالمستشفى.

فيما أكد ممثل لجان مقاومة أم شوكه تبنيهم حملة حنبنيهو لإعمار وتأهيل المستشفى مثمنين دور وزارة الصحه ومشاركتها في الحمله .

سونا

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