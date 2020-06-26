المملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم مستقبل السودان





أعلنت الحكومة البريطانية مساعدتها للسودان لاعادة بناء إقتصاده واتخاذ خطوات لتأسيس السلام والديمقراطية.

وجدد وزير شؤون إفريقيا جيمس داريدج إلتزام المملكة المتحدة بالعمل مع الحكومة السودانية لتحقيق انتقال السودان بنجاح إلى بلد ينعم بالسلام والديموقراطية والازدهار.

وأعلن وزير شؤون أفريقيا عن استثمار المملكة المتحدة لمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في إصلاح اقتصاد البلاد، واستقرار التضخم فيه، والتخفيف من الفقر.

وتساعد إلتزامات المملكة المتحدة في إستقرار إقتصاد السودان وهذه الالتزامات تبنى على المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة المتحدة للسودان ودعمها لجهوده في مكافحة جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وقال دارديج ان من شأن استقرار الاقتصاد أن يستقطب استثمارات وتجارة أجنبية حيوية يحتاجها السودان ليصبح لديه اكتفاء ذاتي، وليتحول إلى مجتمع ينعم بالسلام والديموقراطية.

وقالت المملكة إن إعلان مؤتمر شركاء السودان هو بمثابة استثمار في مستقبل السودان، ولمساعدة الحكومة السودانية في التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، كما يساعد في بناء مستقبل صحي ومزدهر وينعم بالسلام للشعب السوداني، ويعمّ بفائدته أيضا على المنطقة عموما.

سونا

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