رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد الكبير بأمدرمان وسط حشود ضخمة

أدّى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة أم درمان، حيث حيّا جموع المصلين وترحّم على أرواح الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن ، ودعائه بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأعرب سيادته عن شكره وتقديره للمواطنين على دعواتهم الصادقة بنصر القوات المسلحة، مشيداً بصبرهم وتماسكهم في مواجهة التحديات، وحاثّاً المواطنين على استمرار العودة إلى منازلهم والمساهمة في تعزيز إعادة الحياة إلى طبيعتها، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد سيادته أن القوات المسلحة، والقوات النظامية، والقوات المساندة، والمقاومة الشعبية، عازمون على تطهير البلاد من دنس المليشيا، مجدداً ثقته الكاملة في تحقيق النصر بإذن الله، وحفظ أمن واستقرار السودان.

كما تفقد سيادته عقب صلاة الجمعة ، مسجد وخلاوى الشيخ الفاتح قريب الله ، ومسيد الشيخ الأمين عمر الأمين ، واطمأن خلال الزيارة على أحوال المصلين ، وطلاب الخلاوي، مشيداً بالدور الدعوي والعلمي الذي تضطلع به المساجد والخلاوي في ترسيخ القيم الدينية والوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي.