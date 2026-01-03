جهاز المخابرات العامة يعلن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الضباط

أعلن جهاز المخابرات العامة عن فتح باب التقديم لاستيعاب دفعة جديدة من الضباط

وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية من أبوين سودانيين بالميلاد،

وألا يقل عمره عن واحدٍ وعشرين عامًا ولا يزيد عن ثلاثين عامًا.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس

ومن خريجي الأعوام 2018 وحتى 2025

وبتقدير لا يقل عن جيد.

كما يشترط اللياقة الطبية الكاملة،

واجتياز جميع الاختبارات والمعاينات المقررة،

وأن يكون حسن السيرة والسلوك

ولم تصدر بحقه أي إدانة في جرائم تمس الشرف أو الأمانة.

يتم التقديم بتسليم صورة من شهادة الميلاد والرقم الوطني، الشهادة الجامعية، عدد 4 صور فوتوغرافية بحجم الباسبورت وعدد 2 صورة بحجم بوستال في ملف مسطرة في المواقع الاتية:

– ولاية البحرالاحمر بورتسودان، النادي العالمي

– ولاية الجزيرة مدني ، جامعة الجزيرة، مجمع الاعدادية، القاعة الدولية

– ولاية سنار سنجة ، مكاتب استاد سنجة

– ولاية النيل الأبيض كوستي دار الشرطة

– ولاية نهر النيل الدامر ، قاعة وزارة الزراعة

– إقليم النيل الأزرق الدمازين ، مبنى إدارة البساتين

– الولاية الشمالية دنقلا ، مبنى المجلس التشريعي

– ولاية كسلا كسلا، النادي الأهلي

– ولاية شمال كردفان… مدينة الأبيض

– ولاية القضارف دار الشرطة بالقضارف

– ولاية الخرطوم ام بدة الحارة العاشرة ، مؤسسة محمدين التربوية للتعليم الخاص

يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 3 يناير 2026م

ويستمر حتى الأحد الموافق 18 يناير 2026م.