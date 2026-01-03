إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بصحة الخرطوم تدعو لاستكمال متطلبات ترخيص 2026م قبل 31 يناير

دعت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم جميع المؤسسات العلاجية إلى الإسراع في تجهيز واستكمال متطلبات الترخيص للعام 2026م، وحددت يوم 31 يناير 2026م كآخر موعد لإكمال الإجراءات.

وشملت الدعوة كافة المؤسسات العلاجية، بما في ذلك المستشفيات، المعامل الخاصة، المراكز الصحية، العيادات وعيادات الأسنان، مراكز البصريات، العلاج الطبيعي، مراكز التجميل، والمجمعات الطبية.

وأكد د. محمد الشيخ، مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في تصريح صحفي، أن الالتزام بإجراءات الترخيص يُعد شرطًا أساسيًا لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تنظيم العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأوضح أن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ظلت تعمل على تيسير إجراءات الترخيص، داعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وتفادي أي مخالفات قد تترتب على عدم الإيفاء بمتطلبات الترخيص في الوقت المحدد.

وأشار إلى ضرورة الحضور إلى إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في موقعها الجديد بالشهداء (شرق مستشفى آسيا) لاستلام واستكمال إجراءات ومتطلبات الترخيص خلال الفترة المعلنة.

و تهنئ إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة المؤسسات الصحية بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد، متمنية أن يعيدها الله على الوطن بمزيد من التقدم والاستقرار.

سونا