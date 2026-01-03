السودان يستعد لإعادة تصدير اللحوم إلى 4 دول عربية

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية السودانية عن اقتراب الانتهاء من الإجراءات الرسمية لاستئناف تصدير اللحوم السودانية إلى أربع دول عربية، تشمل الكويت ومصر والسعودية والجزائر.

وأوضح وكيل الوزارة، عمار الشيخ إدريس، الجمعة، أن الوزارة تعمل على خطة لتوسيع صادرات اللحوم لتشمل عدد أكبر من الدول العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة.

ونفى إدريس الشائعات المتداولة حول تصدير لحوم مصنعة من مسلخ الكدرو إلى الجزائر، مؤكدًا أن هذا التصدير توقف منذ سنوات ولا علاقة له بخطط التصدير الحالية.

التيار