وزير الطاقة:زيارةلجنة ازالة التمكين للمصفاة جاءت في اطار التنسيق المشترك





قال وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم بأن زيارة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الي مصفاة الخرطوم في الثالث والعشرين من يونيو الجاري جاءت في اطار التنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال ومحاربة الفساد وذلك بعد جملة من الاجراءات اتخذتها الوزارة في محاوله استرجاع المحطة في مركز التحكم بالجيلي.

واضاف الوزير في تصريح صحفي أن الحكومة الانتقاليه ولجنة التفكيك تعمل بروح عالية وتنسيق مشترك من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وكانت الزيارة الميدانية قد أسفر عنها اصدار قرار بايلوله المحطة لشركة النيل الحكوميه بمستودع الجيلي.

الجدير بالذكر أن هذه المحطة تعمل علي تزويد الناقلات المحملة بالمواد البترولية ليتم توزيعها علي محطات الخدمة.

يذكر أن نقابة العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط هي المشغل للمحطة، ورفضت النقابة المحلولة عقب ثورة ديسمبرة اجراء عمليه تسليم و تسلم للجنة التسيرية الجديدة مما أدي الي بطء عمليات التوزيع تسببت في خلق ازمات متواصلة.

سونا

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