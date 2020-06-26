شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل بين الفنانة ميادة قمر الدين وأنصار “حمدوك” والمطربة ترد عليهم بمقطع من حفل حصلت فيه على “نقطة” بالدولار (براكم هبشتوني)





أثارت التدوينة التي نشرتها المطربة السودانية ميادة قمر على حسابها الشخصي على فيسبوك قبل أيام غضب أنصار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ما تفعهم للهجوم عليها والسخرية منها عبر منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد بدأت حرب التصريحات بين الفنانة وأنصار حمدوك بتدوينة انتقدت من خلالها ملكة الرق وزير الطاقة بسبب قطوعات الكهرباء التي تشهدها البلاد.

وقالت ميادة في تلك التدوينة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها محرر كوش نيوز: (وزير الطاقه قال الكهرباء يوميا حتقطع من ٧ ل ٨ ساعات لكن الحقيقه كل يوم عندك كهرباء ٧ او ٨ ساعات فقط فال ٢٤ ساعه ….مسكتو البلد الدولار بي ٦٢ هسي بي ١٥٠ وقلتو الفاتو حراميه هسي يا اما انتو حراميه او ما بتعرفو تديرو ……نحن ماعايزين ناس دارسين ديل غير فشلونا ماعملو حاجه الشيخ زايد كان امي وعَمر واي زول امي عمر بلدو الا المتعلمين ديل زادو الطين بله الفلسفه الزايده بتجيب اجلكم والشايفاو ده اسمو فشل حكومة حمدوك ومافي زول يجيني ده رأي الشخصي ودي صفحتي ومن الاخر كده اصحى يا ترس

ملحوظه

ليس لدي اي انتماء سياسي بهمني ناكل ونشرب ونتعالج واقل شي الهواء البارد ده كلو لمن يكون ماف يبقي شنو؟).

أنصار حمدوك هاجموا المطربة بضراوة واعتبروها “كوزة مندسة” أي أنها تتبع للنظام السابق على جد تعبيرهم, حيث سخر البعض من التغيير الذي حدث في شكلها وقارنوا بين صورة قديمة لها إبان ظهورها الأول وصورة حديثة لها, حيث قال لها أحد أنصار حمدوك ساخراً (انتي عشان تغيري شكلك كلفك الأمر عشرة سنوات وتريدين من حمدوك أن يغير حال بلد كامل في عام واحد).

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد عادت ملكة الرق للرد على أنصار حمدوك في تدوينة قامت بنشرها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفقت معها مقطع فيديو من إجدى حفلاتها التي أثارت ضجة واسعة بسبب حصولها على أموال “نقطة” بالدولار.

وكتبت الفنانة في تدوينتها الجديدة: (مساكم صحه وعافية وجمعه مباركة.. قولتوا لي خليك في غناك “براكم هبشتوني”).

وتابعت: (زي ماقلتو اعلي نقطه في تاريخ السودان انا (وطبعا ده ما حاصل) …وكذلك السودان اعلي نقطه من الدول الصديقه اها الحفله الجايه متين علماً انو الديون ٦٠ مليار دولار والجاتنا تقريبا ٥ مليار دولار يارب سهل لينا عشان الديون تخلص اما انا الحمد لله الحفله الغنيتا دي حلت لي ديوني واموري ضبطت).

وختمت المطربة تدوينتها قائلة: (نتمنى السودان في العلالي, البوست للدعاية.. الناس العيانين أختوني).

الخرطوم _ النيلين

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