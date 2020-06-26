وزير سوداني: نخطط لتوليد الكهرباء عبر سدود صغيرة على النيل





أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة، عن تخطيط بلاده لإنشاء سدود صغيرة على نهر النيل لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف عباس، في مقطع حواري منشور بموقع الوزارة: “هنالك خطط لزيادة توليد الكهرباء في السودان، عبر سدود صغيرة على نهر النيل ومن غير تخزين للمياه”.

ولم يحدد الوزير السوداني، موعدا لإنشاء تلك السدود الصغيرة، معربا عن توقعه بتضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء بعد إنشاء 6 سدود منها.

واستدرك: “ولكن هذا يعتمد على تمويل الخطط لإنشاء تلك السدود بهدف إنتاج الكهرباء”.

وأشار إلى أن “نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من التوليد المائي بالسودان تبلغ 50 بالمئة، فيما 50 بالمئة الأخرى من الإنتاج الكهربائي تتم عبر التوليد الحراري”.

ويعاني السودان نقصا في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث باتت تشهد العديد من مناطق البلاد انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي، خلال الفترة الماضية.

الخرطوم/أحمد عاصم/الأناضول

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