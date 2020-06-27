احذر .. التدخين يسبب تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بكورونا





حذر الخبراء من أن التدخين والبخار يزيدان من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مع Covid-19 ، على الرغم من تزايد عدد الأبحاث التي تظهر العكس، حيث استعرض العلماء الألمان الأدلة المتاحة على الضرر الذي يلحقه التدخين والبخار على الأعضاء الحيوية في الجسم.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، وجد الباحثون أنه يتسبب في تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب، وهما عاملان لخطر الإصابة بالفيروسات التاجية بما يصل إلى سبعة أضعاف، نتيجة لذلك ، يعتقد الفريق أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية سيكونون أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات Covid-19.

واعترفوا بأن التدخين أكثر سمية على الجسم من التبخير لكنهم حذروا من أن البحث يشير إلى أن التدخين ليس “بديلاً صحيًا، فالمراجعة – المنشورة في مجلة القلب الأوروبية – لم تحلل بالفعل سجلات المستشفى لمرضى Covid-19. ، وهذا يعني أنه لا يقدم أي دليل ملموس على أن التدخين يجعل المرض أسوأ ، وبدلاً من ذلك هو مجرد تحذير بناءً على التقارير، حيث أشارت الدراسات الفعلية إلى أن التدخين يمكن أن يوفر الحماية ضد الفيروس التاجي.

قال أحد العلماء إن المنهجية وراء المراجعة حول كيف أن التدخين وأضرار الأبخرة في الجسم كانت سيئة للغاية “لا يمكن وصفها بأنها دراسة” ، بينما وصف آخر النتائج بأنه “مشكوك فيها”.

قارنت دراسة جامعة ماينز الضرر الذي يسببه التدخين والبخار واستخدام أنابيب الشيشة على القلب والرئتين، ووجدت أن الشرايين الثلاثة جميعها تصلب الشرايين وتزيد من خطر تلف الرئة والقلب ، لكن سجائر التبغ كانت بشكل عام أكثر ضررًا من السجائر الإلكترونية.

أظهرت البيانات مرارًا وتكرارًا أن مرضى Covid-19 الذين يعانون من حالات صحية أساسية هم في خطر أكبر بكثير من المعاناة من مضاعفات تهدد الحياة أو الموت.

ومع ذلك ، من المفارقات ، أن مجموعة متزايدة من الأبحاث أشارت إلى أن مستخدمي السجائر أقل عرضة للتشخيص باستخدام Covid-19 أو دخولهم المستشفى ، مقارنة بغير المدخنين.

وتشير سجلات المستشفى أيضًا إلى أن المدخنين الذين يصابون بالفيروس لم يعدوا بحاجة إلى العناية المركزة ، أو ربطهم بجهاز التنفس الصناعي أو الموت.

يقترب العديد من العلماء من فكرة أن النيكوتين قد يكون قادرًا على منع الفيروس من دخول الخلايا ، مما يمنع العدوى في المقام الأول.

ويقول آخرون إن النيكوتين قد يسيطر على جهاز المناعة ، ويوقفه عن الإفراط في التفاعل بشكل خطير مع العدوى ، وهي ظاهرة وجدت أنها تقتل العديد من مرضى Covid-19.

قال الباحثون في أحدث دراسة ، بقيادة البروفيسور توماس مونزيل ، طبيب القلب في ماينز: “ كما أوضحت منظمة الصحة العالمية ، قد يساهم تدخين سجائر التبغ وتدخين الشيشة في زيادة عبء الأعراض بسبب COVID-19 مقارنة بغير التدخين ، بما في ذلك قبولهم في العناية المركزة ، التي تتطلب تهوية ميكانيكية ، والمعاناة من عواقب صحية حادة.

نظرًا لأن التدخين في حد ذاته عامل خطر ثابت للالتهابات التنفسية ويزيد من احتمالية الإصابة بحالات سابقة مثل أمراض القلب ، فقد يجعل مرضى COVID-19 أكثر عرضة للأعراض الشديدة ، مما يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.

وبناءً على ذلك ، بالنظر إلى السمية الرئوية الحادة المحتملة والسامة القلبية الوعائية للسجائر الإلكترونية ، فإن استخدام هذه المنتجات قد يعرض المرضى لخطر الإصابة بأمراض شديدة من COVID-19.

اليوم السابع

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