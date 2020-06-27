البنك المركزي يكشف عن اوجه إستخدام حصائل صادر الذهب





كشف بنك السودان المركزي النقاب عن أوجه إستخدام حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وذلك ببيعها لأي مستورد آخر داخل او خارج المصرف المصدر أو ببيعها لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر .

وسمح بنك السودان المركزي في منشورا عممه للمصارف حول سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، بالتصدير بواسطة اي شخص معنوي بعد إستيفاء ضوابط الصادر السارية على ان يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات المخلفات عن طريق الدفع المقدم وفقا لأسعار البورصة العالمية مع السماح بتصديره خام او بعد تصفيته بمصفاة الذهب

وخول لشركات المخلفات تصدير كامل الإنتاجية بعد تحصيل نصيب الحكومة والأرباح من العوائد الجليلة والشركات والضرائب عينا من الإنتاج الكلي عبر شركة الموارد المعدنية

ووجه بالإحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة بإسم (حساب صادر ذهب) يغذى بالحصيلة فور إستلامها على ان تبقى حصيلة صادر المصدرين في حسابات الصادر لفترة شهر كحد أقصى وفي حال تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف المعلن

وحذر بنك السودان المصارف من إكمال الإجراءات المصرفية لصادر ذهب الجهات المذكورة الإ بعد الحصول على موافقة مكتوبة منه بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى ، فضلا عن عدم تكملة إجراءات صادر الذهب الحر الإ بعد إستيفاء المستندات اللازمة من المواصفات والخاصة بالأوزان والمعايرة .

ووجه البنك المصارف بالإلتزام بكافة الضوابط الصادرة من الجهات المختصة كالمواصفات والجمارك ووزارات التجارة والصناعة ، الطاقة والتعدين وشركة مصفاة الذهب وان يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب (١٠) كيلو جرام للذهب الكصفى وما يعادله من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للمصدر خام حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من المواصفات

وحظر البنك تصدير الذهب بواسطة الشركات الحكومية والأجانب شركات او افراد عدا شركات إمتياز تعدين الذهب وحصر دور بنك السودان فقط في شراء الذهب لبناء الإحتياطيات العينية للذهب وفق القانون وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة ، كما ألزم المصارف بمد إدارة الإحتياطيات والذهب بسوق الأوراق المالية براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي وشركات مخلفات التعدين .

صحيفة السوداني

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