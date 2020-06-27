تعرف على علامات وأعراض فقر الدم بمختلف أنواعه





تختلف أعراض فقر الدم وفقًا لنوع فقر الدم والسبب الكامن وشدته وأي مشاكل صحية كامنة، مثل النزيف أو القرحة أو مشاكل الدورة الشهرية أو السرطان، قد يتم ملاحظة الأعراض المحددة لهذه المشاكل أولا، يمتلك الجسم أيضًا قدرة رائعة على تعويض فقر الدم المبكر إذا كان فقر الدم لدي الشخص المريض خفيفًا أو تطور على مدى فترة زمنية طويلة ، فقد لا يلاحظ أي أعراض.

ووفقا لتقرير لموقع webmed الطبي هناك العديد الأعراض الشائعة لأنواع عديدة من فقر الدم قد يعانى منها الشخص المصاب بهذه الحاله.

اعراض فقر الدم

التعب وفقدان الطاقة، ضربات قلب سريعة بشكل غير عادي وخاصة مع ممارسة الرياضة، ضيق التنفس والصداع ، خاصة عند ممارسة الرياضة، صعوبة في التركيز، دوخة، جلد شاحب، تشنجات الساق، الأرق

ترتبط الأعراض الأخرى بأشكال معينة من فقر الدم قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الحديد من هذه الأعراض:

تناول مواد غريبة مثل الورق أو الثلج وهي حالة تسمى بيكا، انحناء تصاعدي للأظافر ، وجع في الفم مع تشققات في الزوايا

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12 من الأعراض التالية:

الإحساس بالوخز والوخز في اليدين أو القدمين، فقد حاسة اللمس، مشية متذبذبة وصعوبة في المشي،تصلب الذراعين والساقين، مرض عقلي.

فقر الدم الناجم عن التسمم المزمن بالرصاص

قد يؤدي التسمم المزمن بالرصاص إلى هذه الأعراض خط أزرق أسود على اللثة يشار إليه بخط الرصاص، وجع بطن، إمساك، التقيؤ…

فقر الدم الناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراء المزمنة

قد يشمل فقر الدم الناجم عن التدمير المزمن لخلايا الدم الحمراء هذه الأعراض اليرقان (الجلد الأصفر والعيون)، بول بني أو أحمر، تقرحات الساق، فشل النمو في الطفولة، أعراض حصوات المرارة.

فقر الدم المنجلي

قد تشمل أعراض فقر الدم المنجلي، إعياء، القابلية للعدوى، تأخر النمو والتطور عند الأطفال، نوبات من الألم الشديد خاصة في المفاصل والبطن والأطراف.

فقر الدم الناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراء المفاجئ

قد تشمل أعراض فقر الدم الناجم عن التدمير المفاجئ لخلايا الدم الحمراء وجع بطن، بول بني أو أحمر، اليرقان ، كدمات صغيرة تحت الجلد، النوبات، أعراض الفشل الكلوي.

اليوم السابع

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