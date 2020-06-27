اتحاد أصحاب العمل : على الجهاز التنفيذى معالجة مشاكل القطاع الخاص





اشاد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني بمخرجات ومحصلة مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد امس ببرلين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة العديد من الدول ومن المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، وثمن المهندس هاشم صلاح مطر رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد اصحاب العمل السوداني بحسب (سونا) جهود جمهورية المانيا ودول الاتحاد الاوربي فى انجاح المؤتمر والاستجابة الكبيرة من العديد من دول العالم والمؤسسات المالية والمنظمات المالية التي اعطت المؤتمر اهتماما وزخما كبيرا عبر عن بداية العودة الحقيقية للسودان من العزلة القسرية للتعامل مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس الاتحاد ان نتائج المؤتمر والدعم والسند الذي منحه للسودان يمثل الكثير من الايجابيات الداعمة للقطاع الخاص الوطني ولاصحاب الاعمال باعتبار ان المؤتمر اسهم بصورة مباشرة فى اعادة السودان للمجتمع الدولي ليصبح قابلا للتمتع بعمليات التمويل من المؤسسات والصنايق الدولية للتمويل منوها الى ان ذلك يعني اهلية قطاعات الاعمال بالاستفادة من تعامل السودان مع مؤسسات وصناديق التمويل الدولية والاقليمية المختلفة، واعرب مطر عن تطلعات القطاع الخاص لتحركات عاجلة من الاجهزة التنفيذية بمعالجة كافة المشاكل والمعيقات التي ظلت تعوق وتعترض تطور ودعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المطلوب لدعم الاقتصاد الوطني لافتا الى الاهتمام الكبير والعديد من الميزات والمحفزات الداعمة التي ظلت توجهها العديد من دول العالم للقطاع الخاص عقب تداعيات جائحة كورونا علي مستوي العالم لتمكينه من تخطي الازمات والتحديات التي واجهته ابان فترة الجائحة والتي مازالت مستمرة.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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