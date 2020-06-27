الإدارة العامة للشرطة الامنية تضبط دقيق مدعوم مهرب بنهر النيل





تمكنت الادارة العامة للشرطة الامنية بولاية نهرالنيل من ضبط عدد 40 جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو انتاج شركة الخباز داخل موقع بحي الفكي مدني بمدينة عطبرة معد للتهريب .

وتعود خلفية البلاغ لتوفر معلومة لفرعية الشرطة الأمنية بمدينة عطبرة عن تهريب لسلعة الدقيق بأحد الأفران بأحياء المدينة فتم تكليف فريق ميداني من الفرعية وقوة الطوف التي تعمل علي تأمين إنسياب السلع الاستراتيجية للقبض علي المتورطين وبعد تحديد زمن تهريب الحصة من الفرن تمت مداهمة الموقع واتضح أن الكمية المضبوطة وعددها 40 جوال دقيق عبارة عن حصة الدقيق للحي المعني وبعلم لجنة الخدمات وصاحب الفرن المخصص له تلك الحصه وتم التلاعب بها بالاشتراك .

تم تحريز المعروضات والقبض علي صاحب الفرن وعدد 3 أشخاص من لجنة الحي واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم بالقيد 253 تحت المواد 5/8/10 من قانون حماية المستهلك بقسم شرطة عطبرة .

وقد وجدت الضبطية إشادة من لجان المقاومة والمواطنين بأحياء مدينة عطبرة وبجهود قوات الشرطة في تأمين الولاية من الممارسات التي تضر باقتصاد البلاد ومعاش المواطن .

سونا

شارك الموضوع :





