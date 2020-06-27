خبير اقتصادي:مؤتمر برلين اعاد السودان للمجتمع الدولي





أكد الخبير الاقتصادي دكتور مهدي عثمان الركابي أن مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد يوم الخميس 25 يونيو في برلين عبر تقنية الفيديو كونفرس، أعاد السودان إلى المجتمع الدولي والإندماج في الإقتصاد العالمي، مشيراً إلي تأثيره الإيجابي المباشر على احتياطات السودان من العملات الحرة وإستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني.

وقال د. الركابي، في تصريح (لسونا ) إن المؤتمر يعتبر نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية للسودان حيث شاركت فيه عددٌ من الدول ذات الثقل الاقتصادي اضافة الى الرعاية من الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح الخبير الإقتصادي أن المؤتمر يعد بداية طيبة لحصول السودان علي المنح والقروض من المجتمع الدولي، مبيناً أنه يتيح فرصة كبيرة للإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون هيبك (HIPCs).

ودعا د. الركابي إلى تهيئة البيت الداخلي للمرحلة القادمة عبر تحسين المناخ الإقتصادي والإستثماري ومؤشرات الاقتصاد الكلي علاوة على تقوية الخدمات وتعزيز الخدمات الإستشارية، منوهاً إلى أهمية دور بيوتات الخبرة والجمعيات الاقتصادية والمالية في هذا الجانب، مشيرا إلي أن رفع القدرات للمنظمات الوطنية يتيح فرصة أكبر لحصولها علي التمويل الدولي.

سونا

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