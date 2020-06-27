التأكيد على تفعيل الصادر لإحداث حراك بالقطاعات الانتاجية





أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أبوبكر التجاني الحاج على أهمية تفعيل صادر المنتجات التى يتمتع السودان فيها بميزة نسبية لإحداث حراك كبير في القطاعات الانتاجية، وزيادة كبيرة في الانتاج، والفرص الوظيفية علي مختلف مستوياتها، وبالتالي محاربة الفقر .

وأشار الى ضرورة وجود محفظة للسلع الإستراتيجية برأس مال ضخم لتوجيه جهود الدولة نحو التنمية المستدامة في ابعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتركيز علي تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية و الاجنبية.

وقال في تصريح (لسونا) ان المحفظة ستوفر النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الاساسية القمح، الدقيق، المواد بترولية، السكر، الزيوت، ألادوية بجانب مدخلات الانتاج لتغطية احتاجات البلاد منها.

وابان ان المحفظة عبارة عن محفظة تجارية قصيرة الاجل لمدة عام واحد يتم تكوينها تحت رعاية الدولة بقرار من اللجنة الاقتصاديه العليا و تقدم حلول مفيده تضمن انسياب السلع لمدة ١٢ شهر وتتجاوزحجم عمليات المحفظة الـ ٢مليار و٥٠٠ مليون دولار.

وابان أن فكرة محفظة للسلع الإستراتيجية تغني عن طلب اي عون خارجي في توفير هذه السلع مؤكدا انها تحقق الوفرة في السلع الإستراتيجية مشيرا لدور المحفظة فى تخفيض معدلات التضخم وتخفيض سعر الصرف .

وذكر دكتور ابو بكر ان التعامل بالمحفظة يمكن ان يسجل نجاحا كبيرا بعد اتخاذ الخطوة الاولي لتعويم سعر الصرف.

وأعرب عن أمله للتحسن التدريجي للعملة الوطنية لاحداث الاستقرار الاقتصادي، الذي يؤدي بدوره لتدفق الاستثمارات الاجنبية وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ودعا الى التنفيذ السليم والامين والسريع للمحفظةالتي ركزت علي انتاج وتصدير السلع الاستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في الذهب، الثروة الحيوانية (حية ومذبوحة)، الحبوب الزيتية (سمسم، فول سوداني، عباد شمس، بذرة قطن)، والصمغ العربي، اضافة للمنتجات الزراعية الاخري.

يذكر لقد اجيز الاسبوع الماضى خلال الجمعية العمومية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية لائحة ومجلس إدارة المحفظة.

سونا

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