صحة الخرطوم تنظم دورة لرفع كفاءة العاملين بمراكز العزل





-أقامت إدارة صحة البيئة بالإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم بمباني الوزارة ، دورة تدريبية لعمال النظافة والتطهير بمراكز العزل بمستشفيات الخرطوم بدعم مقدم من منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الإصحاح والمياه ولاية

الخرطوم ( واش).

وقالت منسق برنامج الإصحاح والمياه (واش) بإدارة صحة البيئة مفتش صحة هويدا ابوبكر أنه تم تدريب عدد ٢٦ عاملا بمركز مستشفي الخرطوم ومركز الضمان الاجتماعي لعزل مرضي كورونا موضحة أن الهدف من الدورة هو رفع كفاءة العاملين علي كيفية مكافحة العدوي والحماية الشخصية وكيفية تطبيق العامل من استخدام إرشادات الحماية عن طريق النظافة المثلي واستخدام المطهرات الخاصة لمكافحة انتقال عدوي فايروس كورونا وتدريب العامل على كيفية التعامل مع النفايات والمخلفات سواء كانت نفايات طبية أو صلبة أو مخلفات المرضي ورفع الوعي الصحي من خلال تطبيق الإرشادات الصحية بصورة سليمة.

وناشدت هويدا المسئولين بمراكز العزل بعدم استخدام العمالة المؤقته والاستبقاء علي العمالة التي تم تدريبها والعمل علي تطبيق الاشتراطات الصحية العالمية بأعتبارها الأساس في مكافحة العدوي والتنسيق مع تلك الجهات مشيرة إلى أن الجهة المنوط بها تطبيق نظام النظافة والتطهير والتعقيم هي إدارة صحة البيئة بالإدارة العامة للطب الوقائي وفق موجهات منظمة الصحة العالمية.

سونا

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