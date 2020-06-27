تواصل عملية إجلاء العالقين من أبناء حلفا بأسوان وأبوسمبل





تتواصل عملية إجلاء العالقين من أبناء وأهل حلفا العالقين بمدينة أسوان وأبوسمبل على خلفية مبادرة شباب حلفا حيث وصل معبر أشكيت ظهر اليوم الفوج الثاني المكون من 25 عالقا بينهم أسر وأطفال وكبار السن ومرضى قامت اللجنة المنظمة بايوائهم بالمواقع المخصصة بمدينة وادي حلفا بعد تم تقديم وجبة خفيفة بالمعبر مساهمة الهلال الأحمر السوداني بحلفا ومحلية حلفا.

يذكر أنه منذ أن بدأت رحلات إجلاء العالقين لأهل حلفا من أسوان الخميس الماضي تم إجلاء 93 شخصا غالبيتهم أسر ومن كانوا يتلقون خدمة العلاج.

وقامت مجموعة شركة دال ( كابو) بمساهمة وتسليم 1500 كرتونة لبن مبستر لمستشفى دلقو وعبري ووادي حلفا بواقع 500 لكل مستشفى ليتم توزيعه على الكادر الطبي والمرضى إلى جانب مراكز الحجر الصحي في المدينة.

سونا

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