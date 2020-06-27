وزير التجارة والصناعة يرحب بمبادرات حزب بناء السودان





رحب وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بالمبادرات التي قدمتها حكومة الظل بحزب بناء السودان وذلك لاهمية أن تكون هناك مبادرات تساند وتدعم جهود الحكومة الانتقالية من خلال الخطط والبرامج .

وأضاف لدي لقائه اليوم بمكتبه وفد حكومة ظل حزب بناء السودان بقيادة مجاهد خلف الله وأبوعبيدة ميرغني عبد الرحمن ممثل وزير التجارة والصناعة في حكومة ظل حزب بناء السودان ، مبديا سعادته بهذا اللقاء الذي يصب في الجهود الرسمية للدولة ، قائلا( انه سيدرس المبادرة وستكون هناك استجابة للبنود التي تسهم في تحقيق البرامج المنشودة ) .

وقال مجاهد خلف الله ممثل حكومة الظل ، أن حكومة ظل حزب بناء السودان وضعت ‘استراتيجية لكل الوزارات وبدأت بتسليمها للجهات المعنية حيث تم تسليم المصفوفة العدلية لوزير العدل بحر الاسبوع الماضي والتي وجدت ترحيباً من قبله ، واليوم تم تسليم إستراتيجية الحزب لوزير التجارة والصناعة الذي ابدي ترحيبه بها .

وأشارالي أن جهودهم ستستمر حتي تسليم كل الجهات المعنية إستراتيجياتها الموضوعه من قبل الحزب ، معبراً عن سعادته بالترحيب الكبير الذي وجدوه من وزير الصناعة وهو مايشير الي ديدن الحكومة الانتقالية فى فتح ابوابها والاستماع للكل .

فيما عدد ابوعبيدة ميرغني عبد الرحمن ممثل وزير التجارة والصناعة بحكومة ظل حزب بناء السودان الجهود التي يقومون بها لتوصيل رؤيتهم ضمن الاستراتيجية الموضوعة للمرحلة المقبلة والتي تتمثل في جعل السودان من أفضل خمس دول متقدمة في افريقيا من حيث الوضع الاقتصادي والمعيشي وتطوير التنمية والخدمات بالاضافة الي العمل علي رفع الناتج الاجمالي الي 200 مليار جنيه وذلك من خلال زيادة الانتاج والاستفادة من امكانيات السودان في شتي المجالات .

واضاف ابوعبيدة أن من ضمن الخطط توفير فرص عمل للشباب من أجل رفع المستوي المعيشي وتخفيف البطالة وسط الشباب ، مؤكدا أن حكومة ظل حزب بناء السودان هي نتاج لثورة ديسمبر المجيدة وأنهم من الموقعين علي ميثاق إعلان قوي الحرية والتغيير ويدعمون ويساندون الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار وتوفير الامن وتحسين الاوضاع الاقتصادية ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين وتحسين معاش الناس .

سونا

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