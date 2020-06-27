الزكاة بغرب كردفان تواصل حملات التوعية بكورونا





واصل ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان جهوده في مجال مكافحة جائحة كورونا والتنوير بمخاطرها وسط المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة حيث قام الديوان بالتنسيق مع إدارة الجودة بوزارة الصحة بالولاية بتقديم كميات كبيرة من المعقمات والمطهرات وغسالات الايدي الي رئاسة شرطة الولاية بحضور اللواء شرطة صلاح حسن الطيب الذي أشاد بالجهود التي يقوم بها ديوان الزكاة في مكافحة كورونا مبينا أن الحملة الإعلامية التي يقودها الديوان بجانب تقديمه لمساعدات الحماية من مخاطر كورونا حققت الكثير من النجاحات وزادت من نسبة الوعي وسط المجتمع .

من جهته قال الأستاذ بشير محمد عمر امين ديوان الزكاة بالولاية أن جهود الديوان مستمرة مع كل الشركاء لتقليل انتشار هذه الجائحة والتنوير بمخاطرها موضحا ان الديوان قدم دعما ماديا وعينيا لعدد من الجهات في سبيل التنوير بمخاطر جائحة كورونا والحد من انتشارها مشيرا الى أن كل القوافل الدعوية التي تم تسييرها مؤخرا تحمل معها عددا من الوسائل التثقيفية بمخاطر فايروس كورونا لسكان البادية والقري.

سونا

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