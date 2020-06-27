إعتماد جامعة القرآن وتأصيل العلوم بالجزيرة بالمركز الأكاديمي بماليزيا





-تلقى البروفيسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالجزيرة دعوة رسمية من إدارة المركز الأكاديمي الدولي للمؤتمرات بدولة ماليزيا للعمل ضمن مصفوقة المؤسسات العلمية الراعية للمركز إستنادا على الدور المتعاظم للجامعة في إثراء العلوم والمعارف وخدمة الطلاب والباحثين وترقية المجتمعات والمشاركات الإيجابية في نقل المعرفة عبر الفضاء الإسفيري من خلال المنصات العالمية المتخصصة في إدارة الحوار العلمي بين العلماء والباحثين .

ومن المنتظر أن تحقق مشاركة الجامعة في أنشطة وبرامج المركز كراعي معتمد عدة مكاسب أبرزها ميزة مخاطبة الجلسة الإفتتاحية للمؤتمرات التي يتبناها المركز وتوثيق المشاركة ونشر ورعاية أبحاث المشاركين من الجامعة في مؤتمرات المركز بالإضافة الى طباعة شعار الجامعة على مطبوعات المركز العلمية كجهة راعية ومنح الجامعة مقعدين سنويا مجانا وتخصيص عشرة مقاعد بخصم ٢٥% من قيمة رسوم المشاركة في المؤتمرات فضلا عن المزايا الإعتبارية الأخرى المترتبة على إستدامة مشاركات الجامعة في كافة أنشطة وبرامج المركز الأكاديمي للمؤتمرات.

سونا

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