شاهد الفيديو الذي خطف ضحكات رواد مواقع التواصل.. سودانيون عالقون بلبنان ينظمون وقفة احتجاجية.. يتركون لهجتهم ويتحدثون اللهجة اللبنانية (بدنا معونات ومافي حدا بتحرك من هون)





تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لسودانيون بدولة لبنان أقاموا وقفة احتجاجية بعد مطالبهم بالعودة لأرض الوطن مع العالقين الذين تمت إعادتهم من بعض الدول الأسبوع الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد أثار الفيديو المتداول بغزارة ضحك ناشريه ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوه, وذلك بعض ظهور المتحدث الرسمي للعالقين وهو يتحدث باللهجة اللبنانية على الرغم من مطالبه بالعودة للسودان.

وقال الشاب المفوض من قبل الشباب السودانيين الذين معه بحسب ما نقل محرر كوش نيوز (بدنا معونات ومافي حدا بتحرك من هون).

بعض مرتادي مواقع التواصل وجهوا سؤال للشاب المتحدث (نعرف أن العالقين لم يمكثوا في البلدان التي علقوا فيها أكثر من شهرين أو ثلاثة..هل تعلمتم اللهجة اللبنانية في هذه الفترة القصيرة؟).

فيما نصحهم بعض المتابعين بعدم التفكير في العودة نسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان, حيث كتب لهم أحد الرواد ناصحاً (الناس ديل مالهم أنا بعافر وبدافس وبدعي ليل ونهار عشان أتخارج من البلد الفقر دي وهم دايرين يجوا والله دي حاجه تحير).

الخرطوم _ النيلين

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