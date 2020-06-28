الدعم السريع يؤكد تأمين الموسم الزراعي بجنوب دارفور





أكد العميد عبدالرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع بجنوب دارفور تأمين الموسم الزراعي وتمكين المواطنين من كل القبائل من الزراعة دون النظر لتبعيتهم الإدارية.

وخلال الاجتماع الذي عقده بسوق (الدكة) والذي ضم المكونات السكانية بالمنطقة وقف العميد عبد الرحمن على أوضاع المواطنين في مناطق سعدون وأبودوس واطمأن علي أحوالهم مؤكدا العزم على تأمين الموسم الزراعي وتمكين أي مواطن من الزراعة بغض النظر عن قبيلته أو تبعيته الإدارية بالتنسيق مع اللجنة العليا التي كونها الفريق عبد الرحيم دقلو واللجنة الفرعية التي كونها العميد عبد الرحمن جمعة برئاسة العمدة صباح لتمكين المواطنين من الزراعة وفتح المسارات مشيداً بجهود اللجان في هذا الصدد.

وقال جمعة إن اللجنة الفرعية التي كونها خاصة بالزراعة فقط وأن مسائل الحواكير والحدود والعودة الطوعية ستحل عبر مفوضية الأراضي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل الجارية في جوبا، داعياً قادة المجتمع إلى عدم الزج بالقضايا السياسية في معاش المواطنين فضلا عن مراعاة حسن الجوار قبول الآخرين.

سونا

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