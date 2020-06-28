ترتيبات لمنع الزراعة داخل الغابات بالقضارف





بحثت لجنة معالجة مشاكل الزراعة داخل الغابات بوﻻية القضارف في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد والي القضارف المكلف ، امكانية وضع ضوابط التدرج في منع الزراعة داخل الغابات .

وأمن الاجتماع علي ضرورة حصر وتحديد إحتياجات القطاع الغابي بالولاية وتعميره لتعم الفائدة .

وناقشت اللجنة التوصيات المتعلقة بالتدرج في منع الزراعة داخل الغابات اﻻتحادية والوﻻئية مع اﻻلتزام باﻻستزراع الغابي .

وشكلت فى اﻻجتماع لجنة برئاسة المدير العام لوزارة اﻻنتاج والموارد اﻻقتصادية لوضع تلك الضوابط.

سونا

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