لجنة امن الولاية الشمالية تعقد اجتماعا طارئا





عقدت لجنة امن الولاية الشمالية اجتماعا طارئا اليوم بدنقلا برئاسة الامين العام لحكومة الولاية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد وإطمأن الاجتماع علي مجمل الاوضاع الأمنية بالولاية ، كما ناقش الاجتماع الترتيبات والتحوطات التي وضعت لحماية المسيرات المتوقع خروجها بعد غد الثلاثاء.

واكد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية في تصريح لسونا ان التظاهر حق مشروع للجميع كفله القانون والدستور داعيا المواطنين تجنب الازدحام والتجمعات واخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الصحية الحالية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم، مناشدا المواطنين بضرورة مساعدة الاجهزة الامنية للمحافظة علي الصحة والأمن والأستقرار وحماية المنشات والمرافق الاستراتيجية والشارع العام، معربا عن امله في جلاء جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها لتتواصل مسيرة العمل والانتاج وتحقيق تطلعات إنسان الولاية الشمالية.

سونا

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