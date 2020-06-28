خبراء: مؤتمر برلين جاء مخيبا للامال





أكد عدد من الخبراء ان مؤتمر برلين كان فاشلا ومخيبا للامال ودون الطموح.وأوضح الدكتور عماد جامع الخبير والمحلل الاقتصادي ان المؤتمر حصيلة الداعمين فيه والبالغة (1.8) مليار دولار متواضعة جدا ومعظمها خدمات مستمرة منذ بداية العام 2020 وليست أموال نقدا.

وأكد انها تعتبر حصيلة ضعيفة جدا وكان يمكن الحصول عليها داخل السودان ومن موارد اهله وقال د. عماد أن التبرعات منها 26 بالمئة ستذهب كميزانية لإدارة المنحة و20 بالمئة للتدريب ورفع القدرات، والباقي مواد عينية يتم شراؤها من شركات عالمية لفريق إدارة المنح وارجع ضعف المبلغ لعدم الارتياح العربي والافريقي والدولي لمجريات الأوضاع السياسية في السودان.

ومن جانبه ابان الدكتور عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن أن حكومة حمدوك لم تقدم خطابا سياسيا للعالم الخارجي يزيل القلق والتوجس تجاه النظام الجديد مؤكدا ان هناك الكثير من الإشارات السالبة بعثها بعض شركاء الحكم لبعض الدول العربية والافريقية مما جعلها غير متحمسة لدعم السودان وشكك النور في ايفاء الدول المانحة بكل المبالغ التي اعلنتها خاصة وان المؤتمر لم يحدد تواريخ للسداد مشددا على ان للسودان تجارب مريرة مع مؤتمرات المانحين مشيرا لمؤتمر المانحين عقب توقيع اتفاقية السلام في العام 2005 بأوسلو عاصمة النرويج الذي شاركت فيه كل الدول و أعلنت حينها التزامها التام بدفع 8 مليار دولار سددت منه فعليا مليارا واحدا وحتى هذا المليار سدد في ستة أشهر وتهربوا من بقية الالتزامات.

وقال كانت التجربة الثانية كانت مؤتمر الدوحة حين بلغ حجم الإلتزام فيه ثلاثة مليار و ستمائة مليون دولار ولم يسدد منها إلا خُمس هذا المبلغ وفي ستة أشهر أيضا.

وقال النور ان الدول المانحة تمر الان بمعاناة اقتصادية حقيقية جراء تفشي جائحة كورونا فيها وما خلفته من آثار كارثية باقتصاديات تلك الدول جعلت من أمر الايفاء بهذه العهود أمرا في غاية الصعوبة والعسر إن لم يكن مستحيلا.

الخرطوم: خبطة نيوز

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