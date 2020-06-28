شاهد بالفيديو.. الحسناء لوشي ترقص وتستعرض ببنطلون ضيق يكشف ملامح جسمها في برنامجها اليومي خلال فترة الحظر المنزلي





نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يظهر حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك “لوشي” وهي تجري تمارين رياضية بمنزلها.

لوشي ظهرت في الفيديو مع فتاة أخرى وهي ترتدي بنطال ضيق كشف ملامح جسمها حسبما كتب ناشرو الفيديو وبعض المعلقين على الصفحات التي قامت بنشره

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد زعم ناشرو المقطع على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها “يوتيوب” أن الحسناء لوشي تجري هذه التمارين التي جاءت في شكل رقصات على “الزومبا” في منزلها خلال فترة الحظر المنزلي.

وعلى الرغم من تداول المقطع بغزارة على منصات مواقع التواصل إلا أن لوشي لم تنشر أو تشير إلى المقطع على حساباتها المتعددة على مواقع التواصل المختلفة.

الخرطوم _ النيلين

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