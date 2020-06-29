كل ما تريد معرفته عن جلطة الدماغ .. أسبابه و أعراضه ؟!





الجلطة الدماغية من أبرز المشاكل الصحية الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر وتحدث نتيجة نقص وصول الدم المحمل بالأكسجين للدماغ، وفى الغالب يكون ذلك نتيجة انسداد الأوعية الدموية وتعرضها للنزيف ما يسبب تلف خلايا المخ.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم “اليوم السابع” كل ما تريد معرفته عن جلطة الدماغ وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أسباب جلطة الدماغ؟

ج:هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بجلطة الدماغ وهى:

1:ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

2:العلاج المفرط لمخففات الدم (مضادات التخثر)

3:تمدد الأوعية الدموية.

4:التعرض لحادث.

5:زيادة الوزن أو السمنة.

6: استخدام العقاقير المحظورة مثل الكوكايين والميثامفيتامين.

7:تدخين السجائر أو التعرض للتدخين السلبي.

8:داء السكري.

9:توقف التنفس أثناء النوم.

س: ما هى أعراض جلطة الدماغ؟

ج:

1:تنميل في نصف الجسم.

2:الشعور بثقل في أحد الأطراف.

3: صعوبة في الكلام.

4: اعوجاج الفم.

5:عدم الاتزان.

6: صداع و زغللة.

7: ارتفاع ضغط الدم.

س:كيف يتم تشخيص جلطة الدماغ؟

ج: عند ظهور الأعراض ينصح بزيارة الطبيب فورًا وإجراء بعض الفحوصات ومنها أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي على المخ والتى تكشف حدوث الجلطات فورًا.

اليوم السابع

شارك الموضوع :





