هيئة مياه الخرطرم توضح تفاصيل فيديو محطة الصالحة





كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم النقاب عن تفاصيل الفيديو المتداول امس عن محطة مياه صالحة بام درمان، وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار انور السادات الحاج محمد في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ان الاطماء والاعشاب التي ظهرت في الفيديو تعرف بعملية الترسيب داخل الاحواض بعد اضافه مروبات المياه لفصل المياه النقيه عن الطمي .

وأوضح ان العملية لها مدي زمني معروف يخرج الطمي عبر انبوب الدرين وتطفو اجزاء علي سطح المياه لقلة كثافتها مبينا ان ازالة العوالق من سطح الحوض يتم بواسطة العمال باستخدام ملقاط خاص بذلك، مشيرا الي ان المياه تمر بعدة مراحل حتي وصولها الي الخزان الداخلي الارضي تضاف اليها مادة الكلور المعقمه قبل ارسالها للشبكات.

وقال ان العمليه روتينيه يوميه كاشفا عن عملية غسيل للفلاتر تتم يوميا بالهواء ثم المياه النقيه لازالة الاطماء التي علي سطحها (مثل التي بالفيديو) .

وأشار الي انه في فترة الدميرة ترتفع الاطماء بالنيل الي 25 الف وحدة تغسل الفلاتر في هذه الاثناء عدة مرات في اليوم، وقال ان ذلك يدفعنا للقول ان المياه صناعة مكلفه ومايدفع من المستهلك لايغطي تكاليف انتاجها كاشفا عن تغطيته فقط لـ20% من الفاتوره الشهريه موضحا ان الهيئة والحكومة تغطيان متبقي الـ 80% من التكلفة، كاشفا ان الفيديو يعود الي اوائل العام الحالي خلال فترة العمره السنويه للمحطة .

سونا

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