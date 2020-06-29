مدرب برشلونة يعترف بخلافاته مع اللاعبين: نحن في سيرك





مع فقدان برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، أقر المدير الفني للفريق الكتالوني كيكي سيتين بوجود خلافات في وجهات النظر مع لاعبيه.

وقال سيتين في مؤتمر صحفي افتراضي، الاثنين، إنه “لا يتفق دائما في وجهة النظر مع لاعبيه”، وسط تهديدات بفشل الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري عقب التعادل 2-2 خارج أرضه مع سلتا فيغو، السبت.

ويتأخر برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر قبل 6 جولات على النهاية، وسيخوض مباراة صعبة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، الثلاثاء، يحتاج خلالها للفوز ليحافظ على آماله في الفوز باللقب.

وأوضح سيتين: “حقا في كثيرمن الأحيان تحدث خلافات مع اللاعبين مثلما تواجه هذا يوميا في حياتك وهذا ليس جديدا”.

وأضاف لاعب وسط أتلتيكو مدريد ولوغرونيس وريسنغ سانتندرالسابق: “لا يوجد لاعب سهل التعامل معه وأفهم ذلك جيدا للغاية. ما يجب علينا فعله محاولة إقناع الجميع بضرورة الدفاع على الفكرة المشتركة بيننا”.

وأظهرت لقطات من مباراة سلتا فيغو القائد ليونيل ميسي يتجاهل تعليمات من المدرب المساعد إيدر سارابيا، أثناء فترة التوقف لتناول الماء.

وفي الوقت ذاته انتقد المهاجم لويس سواريز سيتين في مقابلة عقب المباراة، قائلا إن مهمة الجهاز الفني تحليل سبب استمرار الفريق في فقد النقاط خارج أرضه.

ومع ذلك حاول سيتين التقليل من شأن وجود خلاف مع لاعبيه.

وقال: “هذه أحداث عارضة ولا أعطيها أهمية كبيرة. عندما لا تفوز بالمباريات الجميع يحاول إثارة الخلافات. لكن هذا هو السيرك الذي نحن فيه. نركز بشكل أكثر على الجو العام للفريق، وإجمالا العلاقة مع اللاعبين جيدة. حقا لا نتفق على بعض الأشياء لكني لا أعتقد أنه توجد مشكلة تستحق الذكر”.

وأضاف المدرب البالغ عمره 61 عاما، الذي كانت أكبر مهمة له قبل تدريب برشلونة قيادة ريال بيتيس، أنه لم يكن معتادا على التعامل مع غرفة ملابس في فريق بحجم برشلونة ولاعبيه، لكنه أضاف أنه من المهم أن يعمل الجميع لصالح الفريق.

وأوضح: “ليس لدي أي مشكلة في الاعتراف بأن هذا المستوى جديد بالنسبة لي وأني في مرحلة تعلم. علينا جميعا أن نتراجع قليلا من أجل صالح الفريق بما في ذلك اللاعبين. لا يمكنك فعل كل شيء تريده”.

وختم: “هذا فريق ويجب أن يتصرف مثل فريق واحد. في بعض الأحيان يجب عليك التضحية بأشياء شخصية من أجل مصلحة الفريق وهذا ما سيمنحنا الانتصار”.

سكاي نيوز

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